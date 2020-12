Agrigento, in escandescenza al pronto soccorso: 40enne finisce nei guai. Ferite 2 guardie giurate

E’ giunto verso mezzanotte al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio di Agrigento, e all’invito di attendere qualche minuto prima di essere visitato, verosimilmente perché in uno stato di totale confusione, è andato su tutte le furie, scagliandosi contro il personale sanitario in servizio, e poco dopo ha aggredito due guardie giurate, in servizio nella struttura sanitaria.

Ha riservato lo stesso trattamento ai poliziotti della sezione Volanti, intervenuti per riportare la calma. Alla fine è stato immobilizzato, e portato alla caserma “Anghelone”. Protagonista un quarantenne di Agrigento, denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per resistenza e oltraggio a Pubblico ufficiale, lesioni personali, e interruzione di pubblico servizio. Le due Guardie giurate sono rimaste lievemente ferite, ed hanno dovuto ricorrere alle cure mediche.