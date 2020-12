Volley B1: la Seap Dalli Cardillo Aragona ha ripreso gli allenamenti. La centrale Elisa Manzano ha lasciato la squadra

Sono ripresi gli allenamenti della Seap Dalli Cardillo Pallavolo Aragona, secondo quanto stabilito dalla normativa Fipav in piena emergenza sanitaria. La formazione biancazzurra è tornata a lavorare sodo seguendo i protocolli della prima squadra. Capitan Moneta e compagne svolgono due sedute di allenamento al giorno, alternando lavoro in sala pesi al mattino e allenamento tecnico – tattico nel pomeriggio al palasport “Pippo Nicosia” di Agrigento. Coach Massimo Dagioni ha tutte le giocatrici a disposizione, tranne la centrale Elisa Manzano che ha deciso, improvvisamente e di sua spontanea volontà, di lasciare la squadra. La Società è adesso alla ricerca di una nuova centrale per completare l’organico in vista dell’inizio del campionato, programmato per il prossimo 23 gennaio 2021.