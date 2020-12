Favara, albero di natale realizzato con i centrini. Alba: “Voglia di rinascita della comunità”

“Il valore di una comunità in un albero. Ecco cosa quest’anno abbiamo voluto rappresentare”. Ha detto il sindaco di Favara, Anna Alba, dopo la realizzazione dell’albero di Natale, in piazza Cavour, realizzato con decine e decine di centrini.

“Tante donne hanno realizzato, centrino dopo centrino, un albero che acquista valore dall’unione di tutti – continua il primo cittadino – . In questo periodo difficile per molte famiglie e per la comunità intera, Favara ha dimostrato che uniti si possono realizzare risultati straordinari”.

“Mi piace definirlo così: l’albero dell’incontro silenzioso che, partendo da semplici fili di lana, si costruisce grazie alle mani abili delle nostre mamme, nonne, zie, amiche. È questo che Favara rappresenta – conclude il Sindaco -, la voglia di rinascita di una comunità laboriosa ma, soprattutto, con un grande cuore”.