Covid, muore anziano di Ravanusa ospite casa di riposo. A Campobello 700 tamponi negativi

Dopo la persona di Canicattì deceduta al reparto di terapia intensiva, non ce l’ha fatta nemmeno un anziano originario di Ravanusa, ospite della Rsa di Campobello di Licata.

“Ai familiari rivolgo le mie più sentite condoglianze – dice il sindaco Gianni Picone -. Complessivamente abbiamo 110 positivi. L’Asp ha notificato ufficialmente 4 persone guarite”.

E sullo screening effettuato nella mattinata di sabato alla popolazione scolastica. La notizia migliore è che per più di 700 tamponi effettuati, non è stato riscontrato nessun caso di positività (nella foto).

A Canicattì invece il sindaco Ettore Di Ventura fa sapere: “Oggi l’Asp di Agrigento mi ha comunicato l’avvenuta guarigione e la fine dell’isolamento di 18 nostri concittadini, precedentemente positivi al Covid-19. Gli attuali positivi in Città sono 193”.