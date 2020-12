Condannato a 20mila euro di multa, libertà controllata per 46enne canicattinese

Gli agenti del Commissariato di Canicattì, in conversione della pena pecuniaria di 20.000 euro di multa, inflitta nel 2008 per la commissione del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura della Libertà Controllata per la durata di 80 giorni, emessa dal Giudice di Sorveglianza di Agrigento, a carico del canicattinese I.C.M., di 46 anni.

E’ stato dichiarato “delinquente abituale”. I poliziotti del Commissariato “Frontiera” di Porto Empedocle, hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura di sicurezza della Libertà Vigilata, per la durata di 1 anno, emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Agrigento, a carico di F.G., 39 anni, empedoclino.