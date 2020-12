Chiusure scuole Canicattì. Il comitato dopo incontro con il Sindaco: “Noi andiamo avanti”

I rappresentanti di cittadini di Canicattì, del comitato per i diritti, firmatari della lettera aperta al sindaco, e alle altre autorità sulla problematica della chiusura scuole, fa sapere che l’amministrazione comunale, nella persona del sindaco Ettore Di Ventura, ha convocato una ristretta delegazione per una disponibilità ad un incontro che si è tenuto il 3 dicembre presso la sala consiliare del comune.

Nell’incontro i rappresentanti hanno insistito sulla necessità ed urgenza a rivedere la valutazione dei presupposti che hanno determinato l’emanazione dell’ordinanza sindacale n.134 del 26/11/2020 che ha disposto la chiusura totale ed indiscriminata delle scuole in presenza di un parere dell’Asp, che non contiene alcun dato epidemiologico oggettivo, scientifico, nessun quadro certo sulla situazione dei contagi nelle scuole cittadine.

“Questo comitato pur apprezzando la celerità con cui l’amministrazione ha organizzato l’incontro, in assenza di risposte immediate al documento firmato da centinaia di cittadini, andrà avanti in ogni sede anche con eventuale impugnativa dell’ordinanza alla luce anche delle numerose pronunce della giustizia amministrativa per fattispecie analoghe”.