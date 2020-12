Il tragico incidente tra Agrigento e Palma di Montechiaro, sono 5 i feriti. Aperta inchiesta

Sono cinque i feriti nel tragico incidente stradale, verificatosi l’altro pomeriggio, costato la vita ad una donna. Ed ha rischiato di coinvolgere anche una seconda autovettura, uscita fuori strada, per evitare di schiantarsi sulla parte posteriore del furgone. Il bilancio definitivo è quindi di una vittima, la 59enne licatese Maria Assunta Candiano, e cinque persone rimaste ferite.

Negli ospedali “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e “San Giacomo d’Altopasso” di Licata, sono finiti la giovane passeggera della Volkswagen Golf, una trentenne licatese, figlia della donna deceduta, i due occupanti del furgone, mezzo utilizzato per trasporto arredi, e traslochi, e una coppia agrigentina, che si trovava a bordo di una Lancia Libra, quest’ultima auto finita fuori strada.

Il sinistro, l’ennesimo in questo tracciato, lungo la strada statale 115, precisamente, nei pressi delle due gallerie, tra i territori di Agrigento, e Palma di Montechiaro.

La Procura della Repubblica di Agrigento, come vuole la prassi in casi di sinistri drammatici, ha aperto un fascicolo d’inchiesta, per ricostruire la dinamica dell’accaduto, e stabilire le responsabilità. Le indagini sono state affidate agli agenti della polizia Stradale di Agrigento.