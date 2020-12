Il capitano del Canicattì calcio,Tedesco, ha il Covid 19, ma sta bene

Il capitano del Canicattì calcio, Giuseppe Tedesco, è stato contagiato dal Covid 19, ma per fortuna, sta bene ed è in quarantena.

«Fortunatamente – dice l’atleta – sto bene ed è la cosa più importante. Posso affermare di aver superato anche questa sfida che onestamente pensavo fosse lontana da me e dalla nostra città, invece quando meno te lo aspetti arriva, silenziosamente con qualche linea di febbre, un po’di raffreddore e qualche dolore muscolare fino alla perdita totale del gusto e dell’olfatto». Il capitano, da atleta serio, ricorda qual è il suo impegno e quale deve essere per tutti. «Mi reputo molto fortunato perché in fin dei conti sono stati sintomi lievi e facilmente gestibili, infatti tranne i primi 3 giorni mi sono sempre tenuto in forma con allenamenti graduali finalizzati a recuperare forza e mobilità”.