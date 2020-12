Canicattì, trovato in possesso di cocaina: 32enne ha patteggiato la pena

E’ stato ratificato dal Gip del Tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto, il patteggiamento a 3 anni e 1 mese di reclusione, a carico di Salvatore Graci, 32 anni, di Canicattì.

Lo stesso tramite il suo legale di fiducia, l’avvocato Angela Porcello, aveva concordato la pena, con il pubblico ministero Chiara Bisso.

Graci, attualmente agli arresti domiciliari ma autorizzato ad uscire per espletare l’attività lavorativa, era accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La vicenda risale al maggio scorso, quando il canicattinese a bordo di un’auto, venne fermato e arrestato dai carabinieri, lungo la strada statale 640, in quanto nel corso di una perquisizione trovato in possesso di 100 grammi di cocaina.