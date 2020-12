Agrigento, ruba borsone da un furgone in sosta: denunciato 35enne

Si è impossessato di un borsone da un furgone in sosta nella centrale via Atenea. Dopo alcune indagini è stato identificato, rintracciato e fermato dagli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento.

Si tratta di un 35enne tunisino, domiciliato da diversi anni in città, con pregiudizi di polizia, denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per le ipotesi di reato di furto aggravato e porto di oggetti atti ad offendere.

Sottoposto a perquisizione personale dai poliziotti, è stato trovato in possesso di un’arma da taglio, una roncola con 6 cm. di lama.