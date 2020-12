Rifiuti, Spariti i 7,5 mln della Regione. Caronia: “Basta gestione col paraocchi”

“Mentre a Palermo la situazione dei rifiuti è all’emergenza totale e soprattutto nelle periferie i cittadini sono sempre più assediati da cumuli di spazzatura, per il Sindaco di Palermo e l’assessore Armao i problemi di Bellolampo sono da mettere “in riserva”. Lo ha detto Marianna Caronia commentando la proposta di rimodulazione dei fondi della finanziaria regionale presentata dal Governo, cha ha inserito fra le “Riserve” i fondi destinati dall’art. 11 quale contributo per la gestione della piattaforma di Bellolampo.

“Ecco quindi che i famosi 7,5 milioni promessi alla Rap già nel 2019 e poi inseriti nella finanziaria di maggio, adesso tornano in bilico, perché ritenuti non prioritari – continua Caronia -. Non è accettabile che il Sindaco di Palermo, abdicando a tale ruolo per rivestire quello di Presidente Anco, non intervenga con forza per rivendicare questo contributo. Continua quindi un inaccettabile rimpallo fra Comune e Regione il cui unico risultato è l’immobilismo”.

“Ricordo a tutti che quei soldi non sono frutto di una scelta opzionale dell’assessore Armao, del Governo o del Comune, ma una espressa volontà dell’Ars che li ha voluti per limitare i rischi sanitari a Bellolampo e anche perché vi sono sentenze amministrative che impongono alla Regione di occuparsi del percolato. Ora basta! Davvero basta con questi tecnicismi e con questa gestione dei problemi col paraocchi! Palermo non può continuare a subire”, conclude.