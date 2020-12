Portolano nuovo coordinatore politico del Collegio di Sciacca per Udc Italia

Il professore Baldassarre Portolano è il nuovo Coordinatore Politico del Collegio di Sciacca per l’Udc Italia guidato in Sicilia da Decio Terrana. Sentito infatti il parere favorevole del Coordinatore Nazionale dell’Udc Italia Lorenzo Cesa, l’Udc continua a consolidarsi nella provincia di Agrigento con una figura di grande spessore che darà grande contributo al Partito dello Scudo Crociato.

“Sono molto felice per la nomina di Baldo – trasmette Terrana – Stiamo continuando a crescere ovunque con tantissimo entusiasmo, tanti professionisti hanno grande voglia di mettersi in gioco per il proprio territorio e per trasmettere i valori moderati dell’Udc Italia. Nella Provincia di Agrigento siamo in continua crescita e con la nomina del Coordinatore Politico del Collegio di Sciacca andiamo a consolidare il progetto di concretezza portato avanti in questi anni, potendo essere sempre più presenti sul territorio e quindi più vicino ai cittadini”.

Il professore Portolano è uno stimato Docente della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Palermo, già coordinatore cittadino dell’Udc Italia a Santa Margherita Belice.

”Ringrazio il Segretario Nazionale, Lorenzo Cesa, ed il Coordinatore Regionale, Decio Terrana, per la fiducia riposta nei miei confronti – trasmette il neo coordinatore dell’Udc – L’Udc offre un progetto politico serio e sempre vicino alle problematiche della gente. Mi metto subito a disposizione per coordinare il collegio di Sciacca e per la crescita del Partito nella provincia di Agrigento”.