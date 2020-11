Palma di Montechiaro, trovato con 33 dosi di hashish: arrestato 25enne. L’amico denunciato

Alla vista del posto di controllo, con una manovra repentina, ha tentato di allontanarsi, ma grazie all’intuito investigativo di due agenti della polizia Stradale di Agrigento, è stato inseguito, fermato, immobilizzato e arrestato, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A cadere nella “rete” della polizia di Stato un 25enne, di Palma di Montechiaro, F.G., figlio di uno stiddaro. Il giovane è stato trovato in possesso di 33 dosi di hashish.

Tutto nei giorni scorsi mentre la Polstrada, unitamente ai poliziotti del Commissariato di Palma, erano impegnati in alcuni controlli stradali, in pieno centro, precisamente in piazza Regina Margherita. E’ sopraggiunta un’autovettura con a bordo due giovani. All’improvviso il conducente ha sterzato, infilandosi in una vicina traversa.

Una condotta di guida nervosa, che non è sfuggita agli occhi dei due agenti della Stradale, i quali, saltati nella macchina di servizio, hanno inseguito i “sospetti”. Con loro una seconda pattuglia, che ha imboccato una arteria vicina, per bloccare le vie di fuga. In poco tempo la vettura è stata rintracciata e bloccata. Al volante c’era un 22enne di Palma, e nel sedile passeggero il 25enne.

Addosso a quest’ultimo, nel corso della perquisizione personale, sono state rinvenute trentatré dosi di “fumo”, pronte per essere smerciate, ai tanti consumatori locali. La droga è stata sequestrata, così come una modica quantità di cocaina, successivamente, trovata nella sua abitazione. A carico del giovane sono scattate le manette ai polsi. Su ordine del magistrato di turno, Elenia Manno, è stato posto ai domiciliari.

Il Gip del Tribunale di Agrigento, ha già convalidato l’arresto, applicandogli l’obbligo di dimora nel comune di residenza. Nei guai è finito anche il ventiduenne alla guida della vettura, denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per rifiuto di sottoporsi all’accertamento dello stato di ebbrezza, e al test antidroga. Gli è stata ritirata la patente.