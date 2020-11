Lettera aperta dei cittadini sulla chiusura scuole a Canicattì

“Pregiatissimi, con la presente, quali cittadini di Canicattì, chiediamo informazioni e chiarimenti sui presupposti che hanno determinato l’emanazione dell’ordinanza sindacale numero 134 del 26/11/2020, che ha disposto l’interruzione delle attività didattiche di tutte le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Canicattì fino al 22 dicembre (per quasi un mese) e, considerata la chiusura per le vacanze di Natale, di fatto sino al 7 gennaio del prossimo anno. Premesso che riteniamo prioritario il diritto alla salute e la sicurezza dei nostri figli, richiedendo all’uopo l’adozione di tutte le misure atte a contenere il rischio del contagio del virus Covid-19, e che non siamo a priori contro l’ordinanza sindacale de qua quale misura disposta per contenere il rischio del contagio, tuttavia fortemente preoccupati per i nostri figli e più in generale per tutti i bambini della nostra comunità, chiediamo di conoscere quale sia la reale situazione di rischio contingente dei contagi ed il dato epidemiologico certo posto alla base della stessa ordinanza. Ci sono numerosi casi positivi nelle scuole? Ci sono focolai? Si sta facendo il tracciamento dei contatti al fine dello screening di massa?”.

“Lo chiediamo perché, alla luce dei dati pubblicati dal sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio V, ambito territoriale di Agrigento, sull’andamento della situazione epidemiologica nelle scuole, nonché sulla base dei dati sugli ultimi contagi nel Comune di Canicattì, tutti non riconducibili ad ambienti scolastici, risulta che anzi rispetto alla popolazione scolastica gli esiti di tutti i tamponi da ultimo eseguiti sono stati negativi ( 950 negativi su 950 tamponi processati). Nella citata ordinanza sindacale si fa riferimento alla nota n. 183160 del 26 novembre 2020 del Dirigente del Dipartimento di Prevenzione del locale Distretto Sanitario di Canicattì con la quale si raccomanda “l’adozione di misure preventive limitanti al massimo i contatti sociali” e che ‘la situazione in atto impone l’adozione di provvedimenti volti alla sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel Comune di Canicattì (…)’. Dalla stampa si legge che l’Asp considera anche rilevante al fine del parere emesso “la particolare situazione del nostro paese, centro nevralgico e di riferimento per tutti i comuni del comprensorio, con buona parte del personale scolastico proveniente da paesi limitrofi che in atto stanno subendo un incremento preoccupante di contagi da Covid-19”.

“Ebbene, di tutto si parla tranne che di dati sul rapporto medio alunni positivi/classi con alunni positivi (rapporto che analizza la distribuzione dei casi di positività degli alunni da Covid-19) al fine di determinarne, in termini di valore, l’incidenza dei casi positivi nelle scuole in particolare nelle scuole dell’infanzia, primaria e di primo grado. Non c’è alcuna indicazione di coefficienti e/o percentuali di contagi riferibili ad alunni o a personale scolastico e non scolastico, ma si fa riferimento esclusivamente ed in generale alla rappresentazione del rischio potenziale di aumenti di contagi in ambito scolastico anche in considerazione “dello spostamento fisico e la circolazione di migliaia di persone negli orari di inizio e termine delle lezioni che comporta inevitabili assembramenti e contatti fisici”. Quindi nessuna certezza, nessun nesso di causalità attualmente tra le attività didattiche in presenza ed il verificarsi di contagi. Pertanto vorremmo capire, come genitori e prima ancora come cittadini, preoccupati sia per la sicurezza dei bambini sia per il loro futuro, quale logica sia sottesa alla chiusura della scuola, quali ne siano i presupposti”.

“Ed invero, nello specifico chiediamo di sapere se l’ordinanza sia stata emanata per accertati casi positivi o/e focolai che si siano creati all’interno delle scuole, e quindi sulla base di oggettivi rilievi statistici ed epidemiologici e in questa ipotesi saremmo i primi a richiederne con urgenza la chiusura, ovvero per mero scopo precauzionale in considerazione dell’aumento dei contagi fuori dall’ambiente scolastico e/o per difficoltà, in diversi ambiti, nella gestione circa l’adozione di tutte le misure imposte dai protocolli nazionali (distanziamento, sanificazione, screening di massa, tracciamento dei contatti, ritardi nel processamento di tamponi ect)”.