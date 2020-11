Maltempo. Agrigento e Porto Empedocle, cade palo su una villetta e auto si ribalta

Tra Agrigento e Porto Empedocle, il maltempo ha causato la caduta di un palo dell’illuminazione stradale e due incidenti. Momenti di paura nella località balneare di San Leone, dove, per il forte vento, un palo dell’illuminazione pubblica, si è abbattuto sul muro di una villetta (nella foto). E’ accaduto in via delle Dalie, nei pressi di viale dei Giardini, dove un palo è collassato al suolo. La strada è rimasta bloccata per qualche ora. Sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, e il personale del gestore del servizio elettrico.

E per l’asfalto scivoloso dalla pioggia si sono verificati ad Agrigento e Porto Empedocle. Nel primo sinistro un’autovettura Citroen Picasso, condotta da un uomo di Realmonte, si è ribaltata. E’ successo lungo la strada statale 115, all’altezza del bivio di Bellavista, fra Porto Empedocle e Realmonte. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e un’ambulanza. Il conducente rimasto ferito, non gravemente, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”.

E i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, sono intervenuti anche per un altro incidente, al Villaggio Mosè, precisamente in via Dei Fiumi. Una vettura, Volkswagen Lupo, con alla guida una donna di Agrigento, è uscita fuori strada. E’ stata trasferita al presidio ospedaliero di contrada “Consolida”. Ha riportato lievi traumi.