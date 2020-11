Maltempo a Canicattì, rami di alberi caduti sulla strada e blackout elettrico

Le forti piogge, e il vento, hanno causato la caduta di rami di alberi, e l’interruzione della fornitura di energia elettrica in diverse zone di Canicattì.

Sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco del locale distaccamento per il distacco di un grosso ramo di un albero, lungo la strada statale 122, precisamente in via Giudice Antonino Saetta. Fortunatamente a parte lo spavento, nessuno si è fatto male.

A causa del maltempo s’è verificato un blackout elettrico in diversi quartieri cittadini. “Sono in contatto con i tecnici Enel che sono già a lavoro per ripristinare i guasti nel più breve tempo possibile”, ha detto il sindaco Ettore Di Ventura. La corrente elettrica è stata quasi del tutto ripristinata.

Anche la Protezione Civile comunale è intervenuta per eliminare situazioni di pericolo causate dalle intense piogge.