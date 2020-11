Covid in Sicilia, bollettino 29 novembre: 1.024 nuovi casi e 45 morti

Nelle ultime 24 ore, in Sicilia, accertati 1.024 nuovi casi di Covid-19, a fronte di 8.965 tamponi processati. Ma resta alto il numero vittime: registrati purtroppo ancora 45 morti. I dati emergono dal bollettino diffuso dal Ministero della Salute, aggiornato alle ore 15 di oggi, domenica 29 novembre.

I nuovi casi distribuiti a livello provinciale: 364 a Catania, 269 a Palermo, 126 a Messina, 74 ad Agrigento, 58 a Ragusa, 55 a Siracusa, 44 a Enna, 25 a Caltanissetta, 9 a Trapani.

Gli attuali positivi sono 40.484, di cui 1.522 ricoverati in ospedale con sintomi, 241 in terapia intensiva, e 38.721 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’emergenza sanitari complessivamente in Sicilia accertati 62.548 casi; guariti 20.558, mentre i decessi salgono a 1.506.