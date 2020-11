Basket B1: esordio boom per la Fortitudo Agrigento

Esordio boom per la Fortitudo Agrigento. I biancazzurri, per la prima di campionato, hanno battuto la Green basket Palermo. La squadra, di coach Catalani, ha vinto e convinto imponendosi con il risultato di 72 a 98.

Al pronti via è Agrigento a partire forte. Palermo, torna subito in gara e lo fa grazie all’esperienza dei senior. Il primo quarto, è opera dei biancazzurri.

Palermo, nel secondo periodo, torna sul parquet con un’altra faccia. Guerra e Lombardo provano a contrastare il gioco di Grande e Saccaggi. A riposo lungo, però, è la squadra di Catalani a chiude in vantaggio.

Dal terzo quarto in poi salgono in cattedra i “grandi” della Fortitudo Agrigento. Rotondo e Veronesi sono incontenibili, Grande in regia sbaglia poco e niente e Catalani regala l’esordio del giovanissimo Mayer. Agrigento vince e convince, i biancazzurri hanno imposto ritmo e trame di gioco contro una Green basket messa bene in campo. Super prova di Paolo Rotondo che chiude con 24 punti, bene anche Veronesi e Saccaggi. Agrigento ha “brindato” l’esordio con una vittoria da incorniciare. Buona la prima anche per coach Catalani

Green Basket Palermo – Moncada Energy Group Agrigento 72-98 (14-16, 14-22, 16-34, 28-26)

Green Basket Palermo: Guerra 13 (3/6, 2/5), Lombardo 12 (2/3, 2/5), Bedetti 11 (5/8, 0/1), Caronna 9 (4/4, 0/1), Gentili 9 (3/3, 1/2), Drigo 7 (2/6, 0/0), Boffelli 4 (0/0, 1/2),Nicosia 3 (0/2, 1/2), Iheb Ben salem 2 (1/2, 0/0), Caridi 2 (1/4, 0/0), Moltrasio 0 (0/0, 0/0). All Mazzetti

Tiri liberi: 9 / 15 – Rimbalzi: 29 5 + 24 (Filippo Guerra 6) – Assist: 18 (Mirko Gentili 6)

Moncada Energy Group Agrigento: Rotondo 24 (10/14, 0/0), Veronesi 20 (6/8, 2/5), Saccaggi 17 (5/6, 2/3), Ragagnin 10 (2/3, 2/5), Grande 7 (3/4, 0/3), Peterson 7 (2/3, 0/0), Cuffaro 6 (2/3, 0/2), Chiarastella 4 (2/4, 0/0), Mayer 3 (0/0, 1/2), ndelicato 0 (0/0, 0/1), Tartaglia 0 (0/0, 0/0), Costi 0 (0/0, 0/0). All Catalani

Tiri liberi: 13 / 18 – Rimbalzi: 21 3 + 18 (Alessandro Grande 6) – Assist: 24 (Alessandro Grande 8)