Covid in provincia di Agrigento: altri 3 morti (il quinto a Canicattì), e 110 nuovi casi (41 a Campobello nella casa di riposo)

Ci sono 110 nuovi casi di Covid-19, altri 3 decessi, uno ad Agrigento, uno ad Aragona, e uno a Canicattì (un pensionato ottantenne ricoverato a Sciacca), e due soggetti ricoverati in terapia intensiva all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. “Ho il doloroso compito di annunciarvi che la scorsa notte un altro nostro concittadino, ricoverato presso una struttura ospedaliera, è deceduto, portato via dal Covid. A nome mio e di tutta la comunità canicattinese, esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia. Purtroppo Canicattì, ad oggi, piange cinque deceduti a causa del maledetto virus, ed è soprattutto nel momento del dolore che dobbiamo essere maggiormente consapevoli che la convivenza con questo virus, impone a tutti noi di rispettare gli altri tenendo corretti e responsabili comportamenti”, afferma il sindaco Ettore Di Ventura.

Tra i nuovi contagi, 41 a Campobello di Licata (sono quasi tutti i tamponi positivi di ospiti e operatori della casa di riposo dove si è sviluppato un “focolaio”), 17 a Canicattì, 7 ad Agrigento, 5 a Porto Empedocle, Ravanusa e Realmonte, 4 ad Aragona e Santa Elisabetta. E ci sono altri 7 ricoverati e 57 guariti. Complessivamente i casi di Covid-19, registrati dall’inizio dell’emergenza sanitaria ad oggi in tutto l’Agrigentino, sono a 2.490 (1 marzo – 28 novembre). Gli attuali positivi in provincia di Agrigento sono 1.196, di cui 80 ricoverati (58 in ospedale,15 in strutture lowcare, e 7 in terapia intensiva), 1.144 guariti, mentre i deceduti salgono a 73. I soggetti ricoverati si trovano: 45 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento; 10 all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca; 1 all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta; 1 a Biancavilla in provincia di Catania, 1 a Partinico. I pazienti ricoverati in strutture lowcare: 5 a Sciacca hotel Covid; 1 a Ribera hotel Covid; 5 a Canicattì hotel Covid (ex Ipab); e 4 in una Rsa a Caltanissetta. I soggetti ricoverati in terapia intensiva: 5 al “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 2 al “Giovanni Paolo II” di Sciacca. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, processati 37.602 tamponi.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia: Agrigento 211 casi (99 attuali contagiati, 103 guariti e 9 deceduti); Alessandria della Rocca 6 (5 attuali contagiati e 1 guarito); Aragona 102 (54 attuali contagiati, 46 guariti e 2 deceduti); Bivona 3 (3 attuali contagiati); Burgio 3 (1 attuale contagiato e 2 guariti); Calamonaci 1 (1 guarito); Caltabellotta 15 (8 attuali contagiati; 6 guariti, 1 deceduto); Camastra 35 (20 attuali contagiati, 13 guariti, 2 deceduti); Cammarata 13 (11 attuali contagiati e 2 guariti); Campobello di Licata 123 (105 attuali contagiati, 17 guariti, 1 deceduto, anche se in realtà sono 3 con i due decessi resi noti dal sindaco Picone); Canicattì 293 (186 attuali contagiati, 102 guariti e 5 deceduti); Casteltermini 29 (16 attuale contagiato, 11 guariti e 2 deceduti); Castrofilippo 17 ( 10 attuali contagiati e 7 guariti); Cattolica Eraclea 15 ( 5 attuali contagiati e 10 guariti); Cianciana 16 (10 attuali contagiati, 5 guariti e 1 deceduto); Comitini 5 (1 attuali contagiati e 4 guariti); Favara 140 ( 76 attuali contagiati, 62 guariti e 2 deceduti); Grotte 56 (34 contagiati, 21 guariti e 1 deceduto); Joppolo Giancaxio 1 (1 guarito); Licata 170 ( 50 attuali contagiati, 116 guariti, 4 deceduti); Lucca Sicula 1 (1 guarito); Menfi 33 ( 11 attuali contagiati, 20 guariti e 2 deceduti); Montallegro 5 (5 guariti); Montevago 18 (15 attuali contagiati e 3 guariti); Naro 76 ( 56 attuali contagiati e 20 guariti); Palma di Montechiaro 137 (89 attuali contagiati, 45 guariti e 3 deceduti); Porto Empedocle 86 ( 31 attuali contagiati, 53 guariti, 2 deceduti); Racalmuto 36 (22 attuali contagiati e 14 guariti); Raffadali 58 (34 attuali contagiati, 23 guariti, e 1 deceduto); Ravanusa 82 ( 43 attuali contagiati, 38 guariti, 1 deceduto); Realmonte 15 (8 attuali contagiati, e 7 guariti); Ribera 96 (44 attuali contagiati, 48 guariti e 4 deceduti); Sambuca di Sicilia 172 (38 attuali contagiati, 118 guariti e 16 deceduti); San Biagio Platani 50 (40 attuali contagiati, 9 guariti, e 1 deceduto); San Giovanni Gemini 18 ( 13 attuali contagiati e 5 guariti); Sant’Angelo Muxaro 14 (6 attuali contagiati, e 8 guariti); Santa Elisabetta 18 (15 attuali contagiati e 3 guariti); Santa Margherita Belice 98 (34 attuali contagiati, 63 guariti e 1 deceduto); Santo Stefano Quisquina 3 (3 attuali contagiati); Sciacca 216 (81 attuali contagiati, 125 guariti e 10 deceduti); Siculiana 9 (3 attuali contagiati, e 6 guariti); Villafranca Sicula 3 (3 attuali contagiati).