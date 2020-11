Covid. Da Ribera a Sciacca per andare al mercato settimanale, donna multata di 533 euro

Da Ribera a Sciacca per andare al mercato settimanale. Ma fino a domenica gli spostamenti sono vietati. Una donna riberese è incappata in controllo degli agenti della polizia Municipale, impegnati in accertamenti anti Covid. E’ stata multata di 533 euro perché non ha rispettato il divieto di spostamento in comune diverso da quello di residenza.

E nell’ambito di un altro servizio la Municipale, al mercato settimanale, ha sequestrato 100 Dvd, di films di prima visione, per le violazioni sulla normativa sulla contraffazione e vendita di materiale privo del marco Siae. La denuncia è contro ignoti, in quanto il venditore extracomunitario, in possesso dei prodotti, è fuggito.