La rissa tra due famiglie empedocline, scattano 5 arresti. Tre donne in ospedale

E’ di 5 arresti (3 donne e 2 uomini) e tre donne ferite il bilancio della furibonda rissa, scoppiata, tra i componenti di due famiglie, di Porto Empedocle, per questioni personali. Le tre ferite in ambulanza sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Una ha riportato un trauma cranico, per fortuna non grave. Gli arresti sono stati eseguiti in congiunta dai carabinieri della Stazione di Porto Empedocle, dai loro colleghi del nucleo Radiomobile della Compagnia di Agrigento, e dai poliziotti del Commissariato “Frontiera”.

Teatro della zuffa contrada Vincenzella, a ridosso della Cementeria, proprio di fronte il quartiere cosiddetto degli “Indiani”, nell’abitato empedoclino. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due nuclei familiari si sono ritrovati nel pianerottolo di una palazzina. Qualche parola di troppo, e in pochi attimi la situazione è precipitata. Tra urla, grida e qualche spintone, è nata una maxi rissa. Uomini e donne, tutti impegnati a picchiarsi.

Scattato l’allarme subito sul posto sono piombati carabinieri e polizia di Stato. Senza non poche difficoltà hanno ripristinato la calma.