Covid a Canicattì e scuole chiuse, Tedesco: “Lettura dell’ordinanza lascia basiti”

“E’ ammissibile che su una questione così importante che riguarda la salute di tutti noi si risponda con tale enorme ritardo? – si interroga Tedesco -. Chiedo che si pubblichi integralmente il contenuto del parere reso dal dipartimento di prevenzione dell’Asp, per far conoscere alla cittadinanza le argomentazioni che hanno fondato tale provvedimento: vogliamo sapere quale sia la reale situazione epidemiologica nella nostra comunità, quante persone in quarantena siano in attesa di tamponi, e se vi siano focolai nelle scuole che sono state aperte in questi giorni!”.

“O vi è una situazione epidemiologica così grave, e che ignoriamo, da imporre misure drastiche tali da derogare alle normative vigenti, oppure così non è – aggiunge -. Il dato dei contagi attualmente comunicato nei resoconti quotidiani corrisponde alla realtà? La popolazione è confusa e la confusione crea panico: non è possibile continuare a brancolare nel buio, vogliamo chiarezza e la vogliamo subito”.