Campobello di Licata, scoppia incendio: brucia moto ape di bracciante agricolo

In fiamme una moto Ape, di un 65enne, campobellese, bracciante agricolo. Teatro del fatto, verificatosi verso le 4 della notte, la via Pirovano. Ad accorgersi delle fiamme è stato lo stesso proprietario e alcuni residenti della zona.

Non hanno aspettato l’arrivo dei soccorritori. Con l’utilizzo di mezzi di fortuna, e diversi spruzzi d’acqua, sono riusciti ad evitare che l’incendio potesse estendersi e provocare altri danni.

L’opera di spegnimento è stata, poi, conclusa dai vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì. Giunti anche i carabinieri della Stazione di Campobello di Licata, i quali, hanno avviato le indagini per risalire alle cause dell’incendio.

Nella zona, nel corso del sopralluogo effettuato dagli stessi militari dell’Arma e dai pompieri, non sarebbero stati rinvenuti elementi, che proverebbero il dolo. Nessuna bottiglietta, oppure tracce di liquido infiammabile. Tutte le ipotesi restano valide: dolo e fatto accidentale.