Agrigento, razzia in una villetta: portati via soldi per migliaia di euro e l’oro di famiglia

Escono per andare a fare la spesa, e al loro rientro trovano una spiacevole sorpresa. La cassaforte di casa, era stata svaligiata. Ed è stato un colpo grosso. Rubato denaro contante per alcune migliaia di euro, e l’oro di famiglia. Il tutto in un tempo ristretto di circa due ore. Vittime marito e moglie, pensionati, di Agrigento. E’ accaduto, l’altro pomeriggio, in una viletta di contrada Maddalusa, la località balneare di Agrigento.

I malviventi per intrufolarsi hanno forzato un infisso. Una volta dentro, hanno rovistato dappertutto, poi hanno trovato la cassaforte fissata al muro, sono riusciti ad aprirla, asportando il prezioso contenuto, per poi darsela a gambe velocemente.

Quando i due coniugi sono rientrati si sono subito resi conto della sgradevole visita dei ladri. E’ stato dato l’allarme al centralino del 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Agrigento, per un primo sopralluogo. Avviate le indagini.