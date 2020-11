Agrigento, riapre la galleria Spinasanta. Cancelleri: “Un altro risultato verso la normalità”

Questa mattina, il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Giancarlo Cancelleri, si è recato lungo la strada statale 118 “Corleonese – Agrigentina”, in territorio di Agrigento, per la riapertura della galleria “Spinasanta”. È stato infatti ultimato il primo intervento di messa in sicurezza dell’opera d’arte, per un investimento complessivo pari a quasi 1,5 milioni di euro.

I lavori hanno comportato il consolidamento della calotta mediante l’installazione di centine metalliche e la successiva verniciatura, la posa di profili New Jersey redirettivi laterali, il rifacimento della pavimentazione e della segnaletica orizzontale, l’installazione di nuova segnaletica verticale.

È stato inoltre installato un impianto di illuminazione a carattere temporaneo ed è stato riconfigurato il piano viabile che, nelle more dell’attuazione dell’intervento di seconda fase con la messa a norma definitiva della galleria, prevede al momento una corsia di marcia unica.

“Continua l’azione di monitoraggio che abbiamo avviato assieme a don Mario e al Cartello sociale” – dichiara il vice ministro Cancelleri.

“Oggi, alla lunga lista delle opere che dobbiamo riconsegnare ai cittadini – continua Cancelleri – mettiamo un’altra spunta: la riapertura di questa galleria, che spostiamo nella lista delle cose fatte. Rimane ancora tanto da fare ma, grazie ad Anas e alle istituzioni del territorio, che riescono sempre a fare sintesi, a collaborare e a fare squadra, oggi portiamo a casa un altro bel risultato – conclude il Vice Ministro – in direzione di quella normalità che tutti noi vogliamo raggiungere al più presto”.