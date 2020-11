L’amministrazione comunale di Agrigento incontra il Panathlon lon

I vertici del Panathlon club international di Agrigento questa mattina sono andati a fare visita al sindaco Franco Miccichè. Ad accompagnare il presidente del sodalizio, prof. Gerlando Amato, c’erano il vicepresidente Ettore Castorina, il segretario Pasquale Mauro e i consiglieri Angela Giglia e Luigi Tropia. Con il sindaco c’erano invece gli assessori Gerlando Principato, Costantino Ciulla e Marco Vullo. E’ stata l’occasione per fare il punto sulla situazione dei numerosi impianti sportivi esistenti in citta e sulle loro condizioni. Il prof. Amato ha consegnato un filmato sugli impianti che sono stati censiti e monitorati dal Panathlon mentre i consiglieri Tropia e Giglia hanno parlato della situazione dell’impianto di Villaseta. Il prof. Castorina ha invece invitato il sindaco a stipulare una convenzione con l’Università per dare agevolazioni agli studenti che volessero fare sport e all’assessore Ciulla di costituire al più presto la consulta dello sport per affrontare insieme le problematiche relative non solo agli impianti ma anche alle società e alle classi meno abbienti. Ci si è ripromessi di incontrarsi nuovamente nei prossimi giorni per sottoscrivere un protocollo d’intesa in favore dello sport agrigentino.