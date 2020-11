Focolaio in una casa di riposo di Campobello di Licata, oltre 50 positivi

Un “focolaio” è stato accertato all’interno di una casa di riposo di Campobello di Licata. A darne notizia il sindaco di Campobello, Giovanni Picone. “Purtroppo sono costretto a comunicare le notizie che nessuno vorrebbe sentire, un focolaio presso una delle case di riposo. Non abbiamo ancora i dati definitivi trasmessi dall’Asp e si aspettano gli esiti degli ultimi tamponi, ma si tratta di circa 50 positivi che, complessivamente, portano il numero totale dei casi a Campobello a oltre 100”.

“Siamo stati in contatto con le autorità sanitarie e civili, per coordinare le azioni che saranno necessarie per contenere quanto più possibile l’estensione del contagio, e attendiamo di sapere se Campobello sarà dichiarato zona rossa – ha aggiunto il primo cittaidno -. Abbiamo inviato all’Assessorato Regionale alla Sanità la richiesta per tamponi in numero sufficiente a fare lo screening a tutta la popolazione, e contiamo di ripristinare in brevissimo tempo, il Centro Operativo Comunale, già attivato a suo tempo, durante la prima fase dell’epidemia”.

Il Centro Operativo Covid permetterà di organizzare e coordinare le attività tra Protezione Civile, Associazioni e Volontari, in modo da poter rispondere in modo veloce ed efficace alle necessità ed esigenze, che si verranno a creare. “Occorre ricordare che la prima difesa dal virus non può venire né dall’Amministrazione, né dai vari livelli di burocrazia, ma solo dai nostri comportamenti individuali – sottolinea Picone -. MANTENIAMO IL DISTANZIAMENTO SOCIALE ALMENO DI 1 METRO; INDOSSIAMO SEMPRE LA MASCHERINA. LAVIAMOCI SPESSO LE MANI”.