Covid. Sindacati agrigentini: “Più sicurezza all’interno della Rsa”

Sit-in davanti alla Prefettura di Agrigento dei sindacati dei pensionati Spi-Cgil, Fnp Cisl, Uil Pensionati, insieme alle confederazioni sindacali agrigentine Cgil, Cisl, Uil. Chiedono maggiore attenzione per anziani e disabili ricoverati all’interno delle Rsa, anche in considerazione dell’aumento significativo dei casi di positività al Covid-19 all’interno di queste strutture.

I sindacati hanno scritto al prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa, chiedendo un incontro per “denunciare le carenze del governo regionale in materia di politiche sociali e sanitarie, con particolare attenzione rivolta alle Rsa in Sicilia alla luce delle recenti notizie relative ai contagi in strutture site in provincia di Agrigento”.

L’ultima in ordine di tempo il focolaio scoppiato all’interno di una casa di riposo di Campobello di Licata, con oltre 50 casi di positività.