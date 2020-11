Agrigento e provincia, controlli anti Covid: elevate 17 multe

Come ogni settimana la Prefettura di Agrigento fornisce i dati dei controlli anti covid per verificare l’uso (obbligatorio) della mascherina e il rispetto del distanziamento sociale, per cercare di frenare la diffusione del contagio.

Dal 16 al 22 novembre sono state elevate 17 multe, ad altrettante persone, e due ad attività commerciali. Polizia, carabinieri e Guardia di finanza hanno controllato 1.664 persone, ed elevato 17 sanzioni e hanno verificato il rispetto delle prescrizioni anti Covid anche in 543 attività commerciali, facendo scattare sanzioni pecuniarie solo in due casi.

Le attività di vigilanza e controllo, coordinate dal prefetto Maria Rita Cocciufa, continueranno senza sosta, per far rispettare il Dpcm e l’ordinanza del ministero della Salute.