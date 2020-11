Agrigento, si scontrano furgone e auto: tre feriti (due donne e un uomo)

Due donne e un uomo sono rimasti feriti in un incidente stradale accaduto, l’altro pomeriggio, in viale Cannatello, alla periferia di Agrigento. Ad entrare in collisione un Fiat Doblo’, con a bordo la conducente di 32 anni, e la passeggera di 55 anni, e una Audi A3 sportback, con alla guida un 35enne. Tutti di Agrigento.

Quest’ultima auto, poi, è piombata contro il guardrail. I feriti con le ambulanze del 118 sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Hanno riportato vari traumi sparsi sul corpo. Nessuno di loro verserebbe in gravi condizioni.

Sul posto i vigili del fuoco, i poliziotti delle Volanti, e gli agenti dell’Infortunistica stradale della polizia Locale. Proprio i vigili urbani hanno effettuato i rilievi.