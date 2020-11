Situazione Covid ad Agrigento: 86 attuali positivi (10 ricoverati). Deceduto anziano

Il sindaco Franco Miccichè, ha fatto il punto sulla situazione Covid-19 ad Agrigento, aggiornata a domenica 22 novembre. Gli attuali casi positivi, in totale, sono 86, di cui 10 ricoverati (5 in ospedale, e 5 in strutture per Covid). Non ci sono pazienti in terapia intensiva. Complessivamente 76 personae in isolamento al proprio domicilio. Registrato purtroppo un decesso, una persona anziana, con altre patologie.

“Abbiamo un ribasso del numero delle positività condizionato da numerosi casi di guarigione – dice il primo cittadino di Agrigento -. Vi anticipo che in settimana partirà l’ufficio Covid, e sarà un ufficio che opererà in stretta collaborazione con l’Asp, in modo tale da avere in tempo reale tutti i dati, e poter seguire i pazienti telefonicamente nel proprio domicilio, e poter dare un’assistenza continua a chi ne avrà di bisogno, con una fitta rete di volontari. Così come partirà il drive in per i tamponi rapidi a San Leone, nel piazzale del porticciolo”.