Auto sbatte contro un cancello e si ribalta, ferito giovane canicattinese

Un 26enne di Canicattì è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto, questa mattina, lungo la strada statale 122, in territorio canicattinese.

Per cause in corso di accertamento, la Bmw X3, su cui viaggiava da solo il ragazzo, ha prima impattato contro un cancello di una villetta, e poi si è ribaltata.

Scattato l’allarme intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì, che si sono occupati di liberare l’automobilista. Con un’ambulanza, immediato, il trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì.

Sul posto anche i carabinieri e i poliziotti del Commissariato canicattinese. Ad occuparsi dei rilievi gli agenti della polizia Stradale. (Foto CorriereAgrigentino)