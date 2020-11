Sono stati resi noti gli aggiornamenti delle persone positive al Covid-19 ad Agrigento. In totale ci sono 87 casi.

Di questi 10 sono ricoverati (5 in ospedale, e 5 in strutture lowcare). Nessuno è in terapia intensiva.

I soggetti positivi che stanno trascorrendo la quarantena nel proprio domicilio sono 77.