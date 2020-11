Agrigento. Si allontanano dai centri per minori non accompagnati: bloccati e riportati indietro

Si sono allontanati da alcuni centri d’accoglienza per minori non accompagnati, di Agrigento e Raffadali, ritrovandosi per motivi sconosciuti, nel quartiere di Fontanelle. Il gruppo di ragazzi, dieci in tutto, di varie nazionalità, non è passato inosservato.

Passanti e residenti si sono rivolti al centralino del 112 per segnalare quella “strana” e inusuale presenza, in un momento dove il distanziamento sociale rappresenta una delle maggiori regole da rispettare per contenere il contagio da Covid.

Immediato l’arrivo sul posto dei carabinieri della Compagnia di Agrigento. I militari dell’Arma hanno accertato la mancanza di vigilanza di forze dell’ordine nei centri dove sono ospitati.

Sono stati riaccompagnati nei vari centri. Resta un mistero per quale motivo si fossero dati appuntamento in quel luogo.