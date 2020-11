Covid, morta empedoclina all’ospedale di Sciacca. Carmina: “Non ci comunicano le cose”

C’è un nuovo decesso per Covid in provincia di Agrigento. E’ morta una empedoclina all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca. A darne notizia il sindaco di Porto Empedocle Ida Carmina. Lunedì la donna si sarebbe sentita male, e in ambulanza è stata trasportata all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, dove le sarebbe stato riscontrato il Covid-19. Non essendoci posti in terapia intensiva, da qui, è stata trasferita al presidio ospedaliero di Sciacca, dove è deceduta. I figli della vittima si sono sottoposti al tampone, due sono risultati negativi, e uno positivo. Quest’ultimo ha la febbre alta. E’ in isolamento. A Porto Empedocle gli attuali positivi da Covid sarebbero 16.

“Ci sono anche dei guariti, quindi, i casi sono diminuiti, ma le autorità non ci comunicano le cose, possiamo essere a rischio tutti in questa comunità, se non vengono fatte le dovute comunicazioni – dice il primo cittadino Carmina -. Io comunico ai vigili urbani, ai carabinieri, e alla polizia, tutti i casi di positività, perché facciano i controlli. Ma se non notificano niente non possiamo fare nulla. Noi attualmente sappiamo di 16 casi, poi però apprendo che sono molti di più, e addirittura oggi vengo a sapere di una persona che è morta, senza che io sapessi neppure che fosse malata”.

“Farò un’ordinanza il prima possibile – continua – in cui obbligherò i medici di base, i pediatri, e tutti i medici di Porto Empedocle, di notificarmi tutti i casi sospetti, ma soprattutto i casi positivi, che vengono a conoscenza, perché il sindaco di questa comunità venga messa nelle condizioni per adottare i dovuti provvedimenti a tutela dell’intera cittadinanza. Perché qui stiamo parlando del diritto alla salute e ala vita delle persone. Mi stupisce il fatto che non lo facciano spontaneamente i medici di Porto Empedocle”.