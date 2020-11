Canicattì, ritorna la didattica in presenza nelle scuole di primo grado e asili

Dal 22 novembre cessa l’effetto dell’ordinanza del 13 novembre scorsa, con la quale il sindaco di Canicattì, Ettore Di Ventura, a causa dell’incremento del numero dei contagi da covid-19, sospendeva le attività didattiche in presenza nelle suddette scuole. Da lunedì, pertanto, questi studenti rientreranno regolarmente a scuola.

“Auspichiamo che, per evitare il diffondersi di nuovi contagi, le famiglie vigilino sullo stato di salute dei propri figli, anche monitorandone la temperatura corporea, rispettino le norme previste dalla normativa e, in caso di malessere, si assicurino che non si tratti di sintomi riconducibili al covid per evitare nuovi focolai. Ci auguriamo, per quanto di competenza dell’Asp, assoluta e tempestiva attenzione per la gestione dei casi nelle scuole”, dice il sindaco Di Ventura.