Ugl a Musumeci: “Auspichiamo accelerazione riforma delle Polizie Locali”

Il segretario del sindacato Ugl Sicilia Giuseppe Messina, ha scritto al presidente della Regione Nello Musumeci, chiedendo la riforma delle Polizie Locali nell’Isola.

“L’emergenza epidemiologica – si legge in una nota -, e la necessità di gestire sul territorio le attività di prevenzione della diffusione del Covid-19, ed i controlli sull’applicazione delle disposizioni nazionali anti pandemia e delle ordinanze emanate, restituisce centralità al ruolo della polizia Locale in Sicilia, ed evidenzia, al contempo, la carenza organizzativa e strutturale del Corpo. A tal proposito si segnala quanto avvenuto in provincia di Agrigento, e nello specifico nel comune di Licata, dove il personale della polizia Locale, non è stato utilizzato nei controlli anticovid, a differenza di altre Forze dell’Ordine”.

“Rimettere al centro dell’agenda politica la riforma delle polizie Locali in Sicilia- continua -. Auspichiamo un’accelerazione parlamentare alla proposta di legge di Vostra iniziativa, che vede al centro la dignità lavorativa degli agenti di polizia Locale, nonché della collettività che fruisce di un servizio prestato sul territorio in ordina anche alla sicurezza sociale”.