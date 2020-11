Canicattì, brucia l’auto di un 46enne. Avviante le indagini

Qualche momento di apprensione in via Verdi, nel centro abitato di Canicattì, per lo scoppio di un incendio, che ha devastato un’autovettura. L’evento si è verificato nel corso delle ore notturne.

L’automobile è una Audi A3, di proprietà di un quarantaseienne del luogo, incensurato, si trovava parcheggiata nei pressi dell’abitazione dell’uomo.

Per fortuna qualcuno si è accorto in tempo delle fiamme, e l’immediato intervento, dei vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì, ha evitato al fuoco di propagarsi ad altre cose.

Chiamati dai residenti della zona, sul luogo dell’accaduto sono accorsi i poliziotti del Commissariato canicattinese, e di carabinieri della locale Compagnia, i quali, hanno eseguito un sopralluogo lungo la strada, per verificare la presenza di tracce e appurare l’origine del rogo.

Anche se da una prima perizia, effettuata poco più tardi, la natura dell’incendio è ancora al vaglio, non sono stati rinvenuti residui di liquido infiammabile, né bottigliette sospette, né altri inneschi, l’ipotesi privilegiata è quella dell’attentato incendiario, ma in mancanza di certezze, non è da escludere, che il fuoco sia partito accidentalmente, a causa di un cortocircuito dell’impianto elettrico.