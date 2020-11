Porto Empedocle, nuovo stadio Collura: arriva l’ok della Lega nazionale dilettanti

Il Comune di Porto Empedocle ha ricevuto notifica di parere favorevole, dalla Lega Nazionale Dilettanti, dopo i lavori di recupero dello stadio “Collura”. In seguito al sopralluogo presso il cantiere della struttura la settimana scorsa con i tecnici e gli ispettori, è stata trasmessa e confermata l’omologazione del sottofondo.

La Lega Nazionale Dilettanti ha espresso parere positivo alla posa del manto e già è iniziata la stesura di telo e geo drenaggio propedeutico al sintetico come da progetto.

“Desidero ringraziare per quest’altro importante passo avanti il vice sindaco e assessore allo sport Salvatore Urso, l’assessore Cutaia, l’Utc nella sua interezza, il direttore dei lavori Grilletto e la ditta Zaccaria, che sta celermente e lodevolmente rendendosi disponibile per la città – dice il sindaco Ida Carmina -. Parallelamente stiamo lavorando con gli assessorati regionali per gli stati d’avanzamento dei lavori da riconoscere. Continuiamo a lavorare per regalare e concretizzare un sogno all’altezza della nostra gloriosa storia. Avanti tutta”.