In arrivo per le aziende il Bonus Sicilia. L’assegno per tutti uguale ammonta a 2.150 euro

In arrivo il tanto sbandierato Bonus Sicilia, la misura lanciata dalla Regione per mitigare la crisi delle imprese, a causa della pandemia del Coronavirus.

Dopo il caos del click day per la raccolta delle domande, complessivamente le richieste presentate, sono poco meno di 60mila. L’assegno dovrebbe ammontare a circa 2.150 euro per ciascuna azienda. Poco per la verità, dal momento dell’annuncio erano stati promessi contributi fino a 35mila euro.

E’ arrivato il via libera ai pagamenti, ma non possono ancora partire, e per questo si aspetta il via libera dell’Arit, sulla verifica dei requisiti e infine l’autorizzazione dei mandati di pagamento, per una trafila burocratica che si prolungherà fino alla fine di novembre.

Adesso tutti avranno lo stesso importo appunto 2.150 euro, e le associazioni di categoria annunciano proteste.