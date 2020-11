Ricoverati 39 pazienti Covid in ospedale, Sindaco di Agrigento incontra vertici Asp

Il sindaco Franco Miccichè ha voluto avere rassicurazioni dai vertici dell’Asp 1, e dell’Ospedale “San Giovanni di Dio”, circa la sicurezza del nosocomio di contrada “Consolida”, e dei percorsi Covid-19. Sono 39 i pazienti con il Covid-19 ricoverati all’ospedale di Agrigento.

Il primo cittadino, insieme al commissario dell’Asp 1 Mario Zappia, al direttore sanitario Gaetano Mancuso, e al direttore dell’ospedale Antonello Seminerio, e accompagnato dall’assessore comunale alla sanità Giovanni Vaccaro, ieri ha voluto verificare se ci sono punti d’incontro fra i reparti, accertando personalmente che le due situazioni sono tenute perfettamente distanti e senza nessuna possibilità di contagio.

A questo punto si è discusso di presidi Dpi insufficienti e il sindaco si è offerto di farli ritirare direttamente da persone di sua fiducia a Palermo. Si è parlato anche della velocità con la quale vengono resi noti i risultati dei tamponi, soprattutto per le persone ricoverate, problema sollevato dall’assessore Vaccaro.

Il commissario Zappia ha rassicurato che farà in modo che i risultati verranno comunicati entro poche ore o al massimo l’indomani mattina e ha dato disposizioni di riorganizzare il reparto che si occupa di fare i tamponi e rendere noti i risultati.

Infine due buone notizie. La prima riguarda l’attivazione del drive in davanti l’ospedale, che si spera di far partire entro un paio di giorni, e poi la rivisitazione dell’area antistante il Pronto Soccorso per adeguarla alle nuove esigenze.