Licata, tutte sanificate: dopo cinque giorni riaperte le scuole

Le scuole di Licata, chiuse con ordinanza del sindaco Pino Galanti lo scorso 12 di novembre, oggi hanno accolto nuovamente gli studenti. Il Comune, infatti, ha provveduto a farle sanificare. Gli alunni di materna, elementare e media di Licata sono tornati in classe. Il primo cittadino aveva chiuso le scuole per eseguire la sanificazione. Nei cinque giorni di chiusura una ditta incaricata dal Comune ha effettuato gli interventi in ben 11 plessi e, così come previsto, oggi le lezioni sono riprese regolarmente. L’unico plesso che rimane chiuso è il “Don Milani”, sanificato anche questo, perché un docente ed un componente il personale Ata sono risultati positivi al Covid 19 e l’Asp di Agrigento ha disposto lo stop alle lezioni fino al 3 dicembre.

“Su delega del sindaco, ho seguito personalmente – è il commento del vice sindaco Antonio Montana – gli interventi di sanificazione che, secondo un calendario preciso, sono stati eseguiti nei tre istituti comprensivi di Licata. Considerato l’aumento dei casi di positività al Covid 19 nella nostra città, abbiamo ritenuto necessaria questa azione che garantisce sicurezza agli alunni, alle loro famiglie, ai docenti ed al personale delle scuole. Effettueremo periodicamente, tenendo conto anche della curva epidemiologica nella nostra città, la sanificazione delle scuole”.