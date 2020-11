Format sul cibo italiano, lo chef Cracco e l’attore Favino in giro tra Licata e Favara

Lo chef Carlo Cracco e l’attore Pierfrancesco Favino, per alcuni giorni, sono stati in giro per la Sicilia, per registrare un programma televisivo dal format top secret, ma che sicuramente si occuperà di food. A bordo di una Citroen Méhari bianca, dopo una tappa a Favignana, hanno proseguito il tour a Dattilo, all’Eurobar, famoso per i cannoli siciliani, per poi spostarsi a Licata, nei locali dello chef stellato Pino Cuttaia. E hanno registrato alcune scene in zone di Licata, come nella famosa pescheria “Fondachello”.

Successivamente Pierfrancesco Favino e Carlo Cracco, accompagnati dallo chef Antonio Cipolla, proprietario del ristorante “Kalos” di Agrigento, sono stati ospiti del resort di lusso “Diodorus Luxury Experience”, di Favara. La produzione televisiva che vede protagonista i due potrebbe essere il nuovo format, alla scoperta del cibo del mondo. Cracco e i suoi protagonisti avrebbero dovuto viaggiare in diversi Paesi del mondo alla scoperta delle varie culture culinarie, ma forse a causa della pandemia la produzione ha rivoluzionato il format concentrandosi sull’Italia, e le sue prelibatezze.