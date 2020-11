Il comandante della polizia Municipale di Canicattì, Patrizia Sola, ha riassunto le attività di controllo effettuate nella settimana dal 12 al 18 novembre. Sono stati verificati 10 veicoli, 107 persone e 92 esercizi commerciali.

Inoltre, dal 16 novembre, in osservanza dell’ordinanza del Sindaco, sono stati attuati servizi di monitoraggio nelle piazze e in prossimità di uffici postali e istituti di credito, per verificare il rispetto delle regole imposte dal Dpcm anti covid..