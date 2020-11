Non si ferma a posto di blocco, e dopo inseguimento arrestato a Favara

Non si è fermato all’Alt dei poliziotti del Commissariato di Porto Empedocle, impegnati in un posto di controllo, per verificare il rispetto del Dpcm sul Covid.

E’ nato un inseguimento, e l’individuo, un favarese, ad un certo punto ha speronato un’auto della polizia dalle parti della rotatoria di “Giunone”.

La lunga fuga dell’uomo si è conclusa in territorio di Favara, dove è stato bloccato e arrestato dai carabinieri di Agrigento e Favara, e dagli agenti delle sezioni Volanti di Agrigento e Porto Empedocle.