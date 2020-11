Brucia l’auto di un artigiano licatese, vigili del fuoco evitano il peggio

In via Giuseppe Garibaldi, nei pressi del Rettifilo Garibaldi, a Licata, è andata in fiamme l’autovettura, Fiat Punto, di proprietà di un artigiano 57enne, del luogo. E’ successo durante la notte. La richiesta d’intervento è partita da alcuni residenti. Sul posto i vigili del fuoco del locale distaccamento, intervenuti con un’autobotte, e un secondo mezzo più piccolo.

I pompieri sono giunti in tempo utile, e tempestivo, ad evitare il peggio, ma hanno dovuto lavorare non poco prima di avere ragione delle fiamme. L’auto, comunque, è andata distrutta. Completata l’opera di spegnimento i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Licata, hanno cercato tracce per risalire alle cause del rogo.

Non sono state rinvenute tracce di liquido infiammabile o inneschi, né bottigliette con residui di benzina. In mancanza di certezze tutte le ipotesi restano valide: dolo o fatto accidentale.