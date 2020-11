Agrigento, trovato in possesso di stupefacenti: giovane denunciato

Trovato in possesso di droga e altro materiale per confezionare le dosi. I poliziotti della squadra Mobile della Questura di Agrigento, hanno denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, un giovane di nazionalità rumena, domiciliato in città, per possesso e spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti a seguito di un controllo, hanno effettuato una perquisizione personale, estesa al mezzo ed all’abitazione del giovane, che ha consentivo il rinvenimento e la sottoposizione a sequestro di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di 3,3 grammi.

Sequestrati anche altro materiale pertinente, quale un bilancino elettronico di precisione, e la somma di 580 euro, ritenuto dagli uomini della Mobile – Sezione Antidroga, provento economico dell’attività illecita di spaccio di sostanze stupefacenti.