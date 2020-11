Agrigento, in giro di notte con auto senza assicurazione: giovane multato e denunciato per minacce

Fermato nel “cuore” della notte a bordo di un’autovettura, senza assicurazione, ha reagito al controllo, e ad un certo punto avrebbe minacciato i carabinieri, del nucleo Operativo e Radiomobile, della Compagnia di Agrigento.

Protagonista un 23enne, di Agrigento, multato di circa 800 euro, per la vettura priva di assicurazione, altri 400 euro per violazione del Dpcm sul contenimento dei contagi da Covid19, poiché si trovava in giro in orario dove vige il “coprifuoco”, senza alcuna valida motivazione.

Inoltre, è stato denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per il reato di minacce a Pubblico ufficiale. È accaduto, nelle ore notturne, in piazza Marconi, di fronte la stazione ferroviaria di Agrigento. Il 23enne è andato in escandescenze quando i carabinieri stavano per procedere al sequestro del veicolo, perchè privo di assicurazione.