Agrigento, festa in casa in barba ai divieti: multa da 400 euro ciascuno per 11 persone

Hanno organizzato una festa in casa, in barba alle misure messe in atto per contenere la pandemia, ma è finita con l’arrivo dei carabinieri, e con 11 persone multate di 400 euro “a testa”. L’operazione è avvenuta nell’ambito dei controlli che i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Agrigento, guidati dal capitano Marco La Rovere, stanno facendo per far rispettare l’ultimo Dpcm, riguardo alla diffusione del contagio da Coronavirus.

Teatro dell’episodio, accaduto l’altro pomeriggio, il centro storico di Agrigento. Da una ricostruzione alcuni vicini avevano segnalato il chiasso proveniente da un’abitazione della zona. Da lì a poco sul posto sono giunti i militari dell’Arma, che hanno sorpreso undici persone a festeggiare dentro un’abitazione. Per fortuna nessuno dei partecipanti, stando a quanto accertato, era censito nell’anagrafe dei contagiati Covid. Sono stati tutti identificati, multati e allontanati dall’abitazione.