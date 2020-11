Campobellese muore per Covid. Altri 13 nuovi casi a Canicattì

Una persona di Campobello di Licata è deceduta per Covid-19. A confermare la tragica notizia il sindaco Giovanni Picone. “Una brutta notizia che ci rattrista e ci deve far riflettere – dice il primo cittadino di Campobello di Licata -. Sono vicino ai familiari in questo momento di dolore. È straziante non poter essere vicino al proprio congiunto, e non poter partecipare alle esequie. Che nessuno osi dire o pensare che era anziano o altro. Dinanzi alla morte e al distacco da un proprio congiunto non c’è età. Parliamo di vite umane che hanno dato tanto nella vita ai loro familiari, insegnamenti, valori, affetto e tanto altro. Un forte abbraccio alla famiglia”.

L’Asp di Agrigento ha notificato allo stesso sindaco campobellese altri casi positivi. “Vi invito ancora una volta a rispettare le precauzioni che vengono suggerite e a limitare le uscite e quando è possibile uscite un componente a nucleo familiare – ha aggiunto Picone -. Solo limitando gli spostamenti e contatti si potranno abbassare i contagi”.

Intanto l’Asp ha comunicato la positività al Covid-19 di altri 13 cittadini di Canicattì. Si tratta di soggetti facenti parte degli stessi nuclei familiari dove, nei giorni scorsi, è stata riscontrata la positività di qualche loro congiunto. Nessuno di loro ha dovuto fare ricorso a strutture ospedaliere e si trovano in isolamento, presso il loro domicilio. Salgono a 149 gli attuali positivi a Canicattì.

Sì si è conclusa la due giorni di screening anticovid, che ha coinvolto gli studenti che frequentano le scuole superiori di Canicattì, unitamente a docenti, personale e rispettivi familiari. I tamponi rapidi processati nelle giornate di sabato e domenica sono stati complessivamente 952. Tutti i tamponi hanno fortunatamente dato esito Negativo.

“Colgo l’occasione per ribadire un grande e doveroso ringraziamento a tutti coloro che si sono spesi per l’ottima riuscita dell’iniziativa dal personale sanitario, medici e paramedici, alla Protezione Civile Comunale, volontari Associazione Vigili del Fuoco in congedo, Polizia Municipale e Assessori comunali”, dice il sindaco Ettore Di Ventura.

